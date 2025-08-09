ワシントンのスミソニアン米国歴史博物館での大統領に関する展示を示す看板＝1日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は8日、首都ワシントンのスミソニアン米国歴史博物館がトランプ大統領の2度の弾劾訴追に関する展示を再開したと報じた。博物館を運営するスミソニアン協会は声明で展示内容の「更新を終えた」とし「現在は全ての大統領の弾劾を反映している」と説明した。同紙によると、トラン