◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝８月９日、栗東トレセンジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は、坂路を６７秒２―１５秒４で上がり、息を整えた。牝馬らしからぬ力強さで、今が充実期だ。日比野助手は「問題なく調整できました。輸送もあり、レース間隔は短めですが、放牧先でしっかりとリフレッシュできています」と笑みを浮かべた。前走の函館スプ