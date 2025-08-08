「最近、夫の様子が変わった…」と感じたとき、その違和感は見逃してはいけないサインかも。そうした変化には、“やましい事情”が隠れている可能性があるからです。そこで今回は、夫に対して不倫を“疑う前”に、まず確認しておくべきことを紹介します。スマホの扱いが“慎重”になっていないか？以前は無防備に置いていたスマートフォンを、画面を伏せて置くようになったり、通知音をすべてオフにしたり。さらには、お風呂やトイ