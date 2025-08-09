◇プロ野球セ・リーグ巨人12-2DeNA（8日、横浜スタジアム）2番センターでスタメン出場した巨人の佐々木俊輔選手は5打数3安打2打点という成績でした。4回には右中間への3塁打を放つと、ベンチも大いに盛り上がりを見せました。実は佐々木選手の横浜スタジアムでの打率は5割を超えています。そのことを問われると、「なんなんですかね、自分も（なんでか）知りたいです」と笑いました。佐々木選手がいま目標としているのは「レギュ