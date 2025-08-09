８月９日の新潟１Ｒ・２歳未勝利戦（ダート１２００メートル＝１５頭立て）は、単勝１・９倍に支持されたサトノボヤージュ（牡、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）が、２着馬に大差をつける圧勝でデビュー２戦目にして初勝利を挙げた。勝ち時計は１分１０秒８（良）で、２２年７月３１日にスクーバーが記録した２歳コースレコードを０秒２更新した。最内の１番枠からスタートはひと息だったが、二の脚がついて一気に