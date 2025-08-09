ベルギー１部シントトロイデンは８日、ホームでデンデルに２―０で勝利し、暫定首位に浮上した。ＧＫ小久保玲央ブライアン、今夏湘南より加入したＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、伊藤涼太郎が先発出場し、ＤＦ谷口彰悟、今夏長崎から加入したＭＦ松沢海斗、アンデルレヒトから期限付きで加入したＦＷ後藤啓介はベンチからスタートした。試合が動いたのは、前半２５分過ぎ。左サイドを抜けだし、伊藤のパスに反応した畑がエリア内