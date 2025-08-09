「全国高校野球選手権・１回戦、西日本短大付４−３弘前学院聖愛」（９日、甲子園球場）弘前学院聖愛が延長戦の末に敗れ、２０１３年夏以来の甲子園勝利はならなかった。３−３で突入した延長十回のタイブレークで守備が乱れ無死満塁のピンチ。先発して力投してきた芹川が押し出し死球を与えて勝ち越された。打線は２点を先制された直後の四回に反撃。２四球と暴投で迎えた１死二、三塁の好機で、沢田が左前に２点タイムリ