大雨による浸水や冠水は、いつどこで起こるかわかりません。8月8日未明、鹿児島県姶良・霧島地方を襲った豪雨もその一例です。こうした水害に備えて、被災直後から生活再建までを支える行動指針をまとめた冊子「水害にあったときに」が、全国の防災ネットワーク「震災がつなぐ全国ネットワーク」によって配布・WEB公開されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■被災直後からの行動を示す4つの柱この