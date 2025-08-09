「全国高校野球選手権・１回戦、西日本短大付４−３弘前学院聖愛」（９日、甲子園球場）西日本短大付が競り勝ち、昨夏から３季連続甲子園勝利を挙げた。タイブレークの延長十回１死満塁で、押し出し死球で勝ち越した。打線は四回、２死一塁で６番・山下が右中間へ先制２ラン。２−３の七回は１死一、三塁で奥の中犠飛で同点とした。先発の中野は６回５安打３失点で降板。２番手で原が好投した。