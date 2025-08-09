大阪市福島区の路上で３０００万円相当の高級腕時計が奪われた事件で、新たに男１人が逮捕されました。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、兵庫県尼崎市の職業不詳・岸上凌大容疑者（２１）です。警察によりますと、岸上容疑者は先月１５日、既に逮捕されている森田愛斗容疑者（２２）ら２人と共謀し、福島区の路上で時計販売業の男性ら２人に催涙スプレーのようなものを吹きかけ重軽傷を負わせ、３０００万円相当の腕時計を奪