兵庫県の斎藤知事の告発文書をめぐり、誹謗中傷に悩んで命を絶った元県議会議員の妻が、ＮＨＫ党の立花党首を刑事告訴しました。元兵庫県議の竹内英明さんは、斎藤知事のパワハラ疑惑などを追及した百条委員会のメンバーでしたが、ＳＮＳなどによる誹謗中傷に悩み去年１１月、調査終了を前に議員を辞職。今年１月に自宅で死亡しました。告訴状によりますと、去年１１月の兵庫県知事選挙以降、ＮＨＫ党の立花孝志党首は竹内さ