兵庫県佐用町の豪雨災害から16年となり、犠牲者の名が刻まれたモニュメントに向かい手を合わせる遺族＝9日午前兵庫県佐用町で2009年に20人が死亡した豪雨災害から16年となった9日、復興や風化防止を願い、犠牲者の名が刻まれたモニュメントがある町内の「復興ひろば」に献花台が設けられ、遺族や町関係者らが献花した。避難中の孫ら家族3人を亡くした同町の小林武さん（84）は「こんなことは二度と起こらないことを願う」と声