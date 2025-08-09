右肩インピンジメント症候群のため負傷者リスト入りしているドジャースの佐々木朗希投手（２３）は８日（日本時間９日）に本拠地ロサンゼルスでのブルージェイズ戦前に、離脱後３度目の実戦形式の練習に登板した。３イニング想定で４６球投げ、２三振、１安打、１四球だった。最速９７マイル（約１５６・１キロ）をマークした。ロバーツ監督は「良い登板だった。ファストボールいい感じ、スプリットもいい球があった。やりたい