フランス２部に降格したスタッド・ランスの日本代表ＦＷ中村敬斗（２５）の動向が注目されている。昨季１部リーグで１１得点をマークした中村はチームの日本ツアー（７月）に参加しなかった。クラブ側は、その理由を「コンディション不良」と説明していた一方、地元メディアは中村がチーム外でトレーニングする様子を報道。さらに中村は自身のインスタグラムからＳランスに関する投稿を削除するなど、クラブと決別するかのよう