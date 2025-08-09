【ワシントン＝中根圭一】宇宙での爆発事故から奇跡の生還を果たした米国の宇宙船「アポロ１３号」の船長を務めた宇宙飛行士のジム・ラベルさんが７日、死去した。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）が８日、発表した。９７歳だった。ラベルさんは１９６２年、ＮＡＳＡの宇宙飛行士に選抜。６８年にアポロ８号の乗組員として世界初の有人月周回飛行を成功させた。７０年には月面着陸を目指してアポロ１３号に搭乗したが、宇宙を飛行中