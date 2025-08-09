俳優の佐藤健（36歳）が、8月8日に放送されたラジオ番組「TENBLANKのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。Netflix配信ドラマ「グラスハート」の試写会で、緊張でプルプルしていた宮崎優を見て自分も「プルプルした」という町田啓太に、「何を一緒にプルプルし始めてるんだ」とツッコミを入れた。Netflix配信ドラマ「グラスハート」の中で“TENBLANK”というバンドを演じている佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳がパーソ