◆米大リーグオリオールズ３―２アスレチックス（８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が８日（日本時間９日）、本拠地・アスレチックス戦に先発し、７回５安打１失点の好投で９勝目。メジャー１年目の日本人投手では１０人目の２ケタ勝利に王手をかけた。７イニングを投げたのは６月３日（同４日）の敵地・マリナーズ戦以来、約２か月ぶりだった。４奪三振３四死球で球