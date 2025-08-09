アメリカ南部ジョージア州の大学で8日、銃撃事件があり、警察官が撃たれて死亡しました。また、容疑者の男も死亡しているのが見つかりました。地元の警察などによりますと、8日午後4時ごろ、ジョージア州アトランタ市のエモリー大学の構内で銃撃事件があり、対応した警察官が撃たれて死亡しました。銃撃した容疑者の男はすでに死亡していて、誰かに撃たれたのか、自ら撃ったのかはわかっていません。また、隣接するCDC＝疾病対策