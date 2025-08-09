子育てがひと段落してからは時間の余裕ができるので、仕事復帰をするママも多いでしょう。しかしその頃になると当然ながらママの年齢も上がっているため、体力面で不安になることも。先日ママスタコミュニティにはこんな投稿がありました。『49歳からフルタイムパート。やっていけるかな……。事務職なんだけど、22年ぶりの朝から夕方まで勤務。両立している方、すごいなぁと思います』投稿者さんはもともと15時前までの短時間勤務