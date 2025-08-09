こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学4年の「ちひろ」です！福岡で人気の特撮ヒーロー「ドゲンジャーズ」に関連する企業を訪ね、学生にも関心の高いコンテンツマーケティングを学ぶシリーズの第3弾をお送りします。突然ですが、買い物は何を基準に選びますか。例えば、価格？デザイン？機能性？多くの方がこの三つを基準にしているのではないでしょうか。私もその一人です。しかし！世の中には三つとも優れた