◇第107回全国高校野球選手権大会第5日1回戦西日本短大付4―3弘前学院聖愛（2025年8月9日甲子園）2勝を挙げた昨年に続いての初戦突破。1992年以来、33年ぶり優勝に向けて、力強く発進した。0―0の4回2死、5番・安田悠月（3年）が相手失策で出塁すると、次打者・山下航輝（3年）が一振りで試合を動かした。弘前学院聖愛先発・芹川のカットボールを完璧に捉えた低いライナー性の打球はグングン伸びて右中間スタンドへ。