俳優の原田龍二（５４）は、デビューのきっかけになったジュノン・スーパーボーイ・コンテストから、今年で３５年になる。原田といえば、２０１９年に報じられたファンの女性との“４ＷＤ不倫”が有名だが、その後も仕事は途切れず、３年ぶりの主演映画「ハオト」（丈監督）が８日に封切られた。２０代の頃にインド洋沖で遭難し、モンゴルでは落馬で大けがを経験。荒波にもまれながらも、ひたむきに生きる原田の魅力に迫った。（