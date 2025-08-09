☆中日―広島（１４：００・バンテリンドーム）中日＝高橋宏、広島＝森下８日、中日は高橋宏、広島は森下という両エースが先発する。今季すでにこの２人の投げ合いは２度あり、いずれも高橋宏に白星、森下に黒星がついている。これまでの２人が先発で投げ合った試合は以下の通り。▽２０２３年７月２２日広５―３中森下〇８回６安２自高橋宏―６回６安１自※―は勝敗つかず８月１２日中３―２広高橋宏〇７回