◆米大リーグオリオールズ―アスレチックス（８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が８日（日本時間９日）、本拠地・アスレチックス戦に先発し、７回５安打１失点と好投。９勝目の権利を持って降板した。４奪三振３四死球で球数９１球。７イニングを投げたのは６月３日（同４日）の敵地・マリナーズ戦以来２か月ぶりで、防御率は４・２４に良化した。中５日でのマウン