元ＮＧＴ４８で第１子妊娠中のタレント・荻野由佳が、夫との２ショットを公開した。９日までにインスタグラムを更新し「幼馴染ままから結婚おめでとう！と手作りのアーティフィシャルフラワーをいただいた、、 (結構前だけど…）」と友人の祝福に感謝した。そして「２枚目、、」と話を続け、夫との２ショットを投稿。２人で並んで座り、大きなヘビを首にかけている。夫の顔はスタンプで隠したが、「夫の顔はニコニコです（凄）