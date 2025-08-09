霧島市などによりますと、8日午前6時半前、霧島市隼人町西光寺の国道504号で、路肩が崩れ、しました。 それぞれの車を運転していた50代の男性2人が頭や肩を打ち病院に搬送されましたが、命に別状ないということです。 現場は、8日午後7時半までのおよそ13時間に渡って通行止めとなりました。 ・ ・ ・