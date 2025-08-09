１９日にＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡ・ＷＷホールで行われる、阪神−中日のパブリックビューイングイベント「ボックス席観戦フェス」を前に、出演者でお笑い芸人のシャンプーハット・恋さんとＮＭＢ４８の川上千尋が対談を行った。このイベントには本紙評論家の糸井嘉男氏。さらには福留孝介氏、森繁和氏、星野伸之氏らそうそうたる球界ＯＢが出演。恋さん、川上ら６人がファンとして盛り上げる。−初のＰＶイ