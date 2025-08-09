7日、北アルプス白馬岳で登山中の男女3人が遭難し、県警は9日朝にヘリコプターで救助しましたが、このうち78歳の男性が死亡しました。天候が悪く、遭難した3人は低体温症のような症状で動けなくなったということです。7日午後6時半ごろ、北アルプス白馬岳に向けて登山中だった5人のうち、男性2人と女性1人の合わせて3人が「低体温症のような症状で動けない」と近くの山小屋に救助要請がありました。3人は救助隊によって山小