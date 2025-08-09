スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは7月22日、スキンケアシリーズ「ツルリ」より部分用洗顔料をリニューアル発売しました。■皮脂や毛穴が気になる夏のスペシャルケアにも！ツルリは“泥”や“酵素”を始めとした天然素材を配合した毛穴悩みにアプローチするブランド。同商品は、シリコンブラシヘッド付きのチューブで気になる毛穴を手軽にケアできるため、皮脂や毛穴が気になる夏のスペシャルケアとして使用で