◇米男子ゴルフツアーフェデックス・セントジュード選手権第2日（2025年8月8日米テネシー州TPCサウスウインド＝7288ヤード、パー70）プレーオフ第1戦の第2ラウンドが行われたが、悪天候のため中断となり、そのまま順延となった。27位から出た前年覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は15ホールを終えて5バーディー、2ボギー、1ダブルボギー。通算2アンダーで暫定31位となった。序盤は快調だった。パー5の3番で第2打をグリー