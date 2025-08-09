タレントの板野友美（34）が新居で使うアイテムをIKEAで爆買いする動画を公開した。【映像】板野友美、広々新居＆自宅プール板野は2021年1月、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、この年の10月に第1子となる長女・ベビちんの誕生を報告していた。2025年7月21日には、Instagramで、ずっと憧れていたという新築に引っ越したことを報告。広々とした新居でのおそろいの服を着た親子ショットや自宅プ