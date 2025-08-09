米閣僚との協議内容を説明する赤沢経済再生相＝7日、ワシントン（共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウス高官は8日、日本への「相互関税」に関し、一律15％の上乗せではなく、負担を軽減する特例措置を適用すると明らかにした。赤沢亮正経済再生担当相が説明していたが、米政府が認めたのは初めて。ただ大統領令を修正し、特例を適用する具体的な時期は示さなかった。共同通信の取材に答えた。高官は詳細を詰めるべき事項が