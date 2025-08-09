ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê81¡Ë¤¬¡¢¼«Á³Ë­¤«¤ÊÊÌÁñ¤Ç¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¹ë²Ú¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢ºÊ¤ÈÊÌÁñ¤Ç¤Î¹ë²Ú¥Ö¥é¥ó¥Á¡ÊÊ£¿ô¡Ë¹â¶¶¤Ï²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ä¹Ìî¸©¤Îèú²Ê¤Ë¤¢¤ëÊÌÁñ¤Ë¡¢ºÊ¡¦Èþ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤È¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¹±Îã¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¡£Ì¼¤Î¿¿Ëã¡Ê43¡Ë¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Éô²°¤ä¡¢èú²Ê¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ëÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤­¤¿¡£2025Ç¯8·î8Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤â¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó