大会第５日第１試合の弘前学院聖愛（青森）のアルプス席では、初の甲子園出場を決めた２０１３年から演奏し続けている「聖愛マーチ」が響き渡った。得点圏に走者を置いた場面で流れる。当時の音楽教諭が作曲したオリジナルの応援歌だ。黄色のメガホンを持った部員らが曲に合わせて「ヘイ！」と声を出す。応援団長の溝江琉生さんは「聖愛マーチは流れを変えられる曲。勢いがついて、応援する側も気合が入る」と話す。「わんど