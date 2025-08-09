8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比206ドル97セント高の4万4175ドル61セントで取引を終えた。アメリカのトランプ大統領は7日、連邦準備制度理事会（FRB）のクグラー理事の後任に大統領経済諮問委員会（CEA）のミラン委員長を暫定的に指名する人事を発表した。FRBが9月の利下げ実施に一段と傾くとの見方から、ハイテクなど幅広い銘柄に買いが優勢となった。個別銘柄では、アップルが4.2％高で終え相場