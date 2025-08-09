寺本莉緒がユニホーム姿で観戦人気俳優でタレントの寺本莉緒が8日、自身の公式YouTubeチャンネルでプロ野球観戦を報告した。横浜スタジアムで愛するカープに声援を送っていた。寺本はバックネット裏のベイスターズファンに囲まれながら、背番号33の赤いカープユニホーム姿で観戦。時折、カープの応援歌を熱唱しながら楽しんでいた。かき氷やカレーなどのスタジアムグルメにも舌鼓を打った寺本。試合はカープの敗戦だったが、