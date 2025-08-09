タレントの鈴木紗理奈（48）が9日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優らとのゴルフショットを披露した。鈴木は俳優の窪塚洋介、美容外科医のドラゴン細井氏とのゴルフ場でのゴルフウエア姿での3ショットをアップ。プロゴルファーの金田久美子との2ショットも投稿すると「洋介からの縁ゴルフ」と添えた。鈴木の投稿に、フォロワーからは「可愛い新しいウェアも紗理奈さんも」といった反響が寄せられている。