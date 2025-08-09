8日夕方、金沢市で横断歩道を渡っていた女性を車ではね、けがをさせたとして、運転していた男が現行犯逮捕されました。過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、金沢市泉本町に住む会社員の30歳の男です。警察によりますと、男は8日午後6時ごろ、金沢市西泉4丁目の県道で乗用車を運転中に、横断歩道を渡っていた金沢市の60代の女性をはね、けがをさせた疑いが持たれています。女性は頭などを打って重傷だということです。男は「