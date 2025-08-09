俳優のオダギリジョーが、10日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00〜10：54）に出演し、“俳優人生最大の危機”に陥った過去を語る。【番組カット】ベージュのセットアップを落ち着いた雰囲気で着こなしたオダギリジョー林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」に登場したオダギリ。これまでに携わった作品のうち、カンヌ・ベルリン・ベネチア“世界三大映画祭”への選出作品数は実に11