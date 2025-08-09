BLACKPINKが9日、スペイン・バルセロナでコンサートを開く。その前に韓国公営放送KBSが9日、欧州公演のスタートとなったパリ公演（2、3日開催）の様子を特集した。BLACKPINKは、フランス最大級の公演会場のスタッド・ド・フランス（フランス競技場）で「BLACKPINK WORLD TOUR[DEADLINE]IN PARIS」を開催した。今回のパリ公演では、過去の同地公演（5万5000人）の2倍の11万人の観客を集めた。KBSは、欧州ツアーのスタートとなったパ