日米間で食い違っていた「相互関税」の特例措置について、米側が大統領令を修正して日本にも適用される方向になった。自動車関税を引き下げる大統領令も同時に発出されることになり、関係業界からは安堵（あんど）の声が広がった。ただ、修正時期などのタイミングは米国次第で、先行きが見通しにくい状況が続く。「米国は和牛の重要なマーケット。従来通りになると聞いてほっとしている」。日本畜産物輸出促進協会の担当者は胸