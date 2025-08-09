ＪＲ東日本は、きのうからの大雨の影響により、羽越本線の吹浦駅と新屋駅間の上下線で、始発から午前11時20分ごろまで運転を取りやめると発表しました。酒田駅から吹浦駅間、新屋駅から秋田駅間の上下線で一部列車が運休となるということです。