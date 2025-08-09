ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）第3節が8日に行われ、シント・トロイデンとデンデルが対戦した。シント・トロイデンではGK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎が先発出場したほか、今季からキャプテンに就任したDF谷口彰悟やMF松澤海斗、さらには7日に加入が発表されたばかりのFW後藤啓介もベンチ入りを果たした。試合は28分に畑が倒されて獲得したPKをアンドレス・フェラーリが決めてシント