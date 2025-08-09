日本生命保険日本生命保険から三菱UFJ銀行への出向者が同行の内部資料を持ち出した問題で、この情報を保存していた日生の法人部門内でフォルダーが削除されていたことが9日、分かった。外部からの指摘を受け日生が社内調査を始めた直後で、証拠を隠滅し発覚を遅らせようとした可能性がある。日生は「事実関係を調査している最中で、個別の事案への回答は控える」とした上で、「仮に削除されていても、復元が可能で調査全体への