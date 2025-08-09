22/7の天城サリーが主人公役を演じる歌劇『千本桜〜令和間引刻〜』が、10月30日〜11月3日まで（全10ステージ）、東京・こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロで上演されることが発表された。それに伴い、9日9:00より先行販売受付（抽選）を開始する。 【ストーリー】 満開の桜の木の下で令和から大正（によく似た）時代へ次元を超えて タイムスリップした初音未來（はつねみく）は「神憑特別桜小隊ログインして続きを読むThe p