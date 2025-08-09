ISS＝国際宇宙ステーションに滞在していた日本人宇宙飛行士の大西卓哉さんらが日本時間9日、地球への帰還に向けてISSを出発しました。2025年3月からISSに滞在していた大西卓哉船長ら4人の宇宙飛行士は、地球への帰還に向けた最後の作業を行い、日本時間9日未明、スペースXの宇宙船「クルードラゴン」に乗り込みました。大西さんはISS滞在中、がんの治療薬に関する実験などをしたほか、今月、同じ日本人宇宙飛行士の油井亀美也さん