係争地をめぐり長年対立していたアゼルバイジャンとアルメニアの両首脳が、アメリカのトランプ大統領の仲介のもと和平に向けた共同声明に署名しました。アゼルバイジャンのアリエフ大統領とアルメニアのパシニャン首相は8日、ホワイトハウスでトランプ大統領と会談し、和平の実現に向けた共同宣言に署名しました。旧ソ連の構成国である両国は、領有権を争うナゴルノカラバフをめぐって30年以上にわたり対立していました。仲介した