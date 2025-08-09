三井不動産は9月7日、体験型学習イベント「ひろげよう！SDGｓ」を、「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」で開催する。時間は10：30〜17：00。「ひろげよう！SDGｓ」昨年開催時の様子同イベントは、豊かで活力ある未来を創るために、エネルギーや環境などの問題について、子どもたちから大人までが未来に向けてともに考えることを目的に実施するもの。昨年は延べ2,557名が参加した。今年もクイズや工作などの参加体験を