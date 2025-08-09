わたくし96歳#戦争反対この記事の画像を見るXで8万5000人のフォロアーがいるインフルエンサー「わたくし96歳」こと、森田富美子さんをご存じだろうか？日々のこと、政治のこと、スポーツのこと、スイーツのことなど、いつも「＃戦争反対」「＃核兵器廃絶」ほか反戦を訴えるハッシュタグ付きのつぶやきが人気のリアル96歳だ。長崎出身の森田さんは80年前の夏、原爆被害にあった被爆者。90歳のとき、“新型コロナ給付金”で買