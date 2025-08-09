◇第107回全国高校野球選手権大会第5日1回戦西日本短大付―弘前学院聖愛（2025年8月9日甲子園）1992年以来、33年ぶり2度目の優勝を狙う西日本短大付（福岡）が「新応援歌」を初披露。チームは応援歌に乗って、終盤で試合を振り出しに戻した。2―3と1点を追う7回に初披露。先頭の7番・湯山仁太（2年）が中前打で出塁。犠打で1死二塁とすると、代打・園原勘太（3年）が左前打でつなぎ、1番・奥駿仁（3年）が同点の中犠飛